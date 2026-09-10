Стало известно решение Головина по поводу возможного перехода в РПЛ 

Дата публикации: 10-09-2026 21:34

Российский полузащитник Александр Головин продолжит выступать за «Монако». В последний день трансферного окна футболист не ведёт переговоров о смене клуба, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Таким образом, 30-летний хавбек не покинет французскую команду в рамках текущего трансферного окна. Ранее появлялась информация об интересе к Головину со стороны российских клубов — санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака». Однако до предметных переговоров о переходе дело не дошло.

Головин является игроком «Монако» с 2018 года. За это время российский футболист закрепился в составе монегасков и продолжает оставаться частью команды. Его нынешнее соглашение с клубом действует до конца июня 2029 года.

До переезда во Францию Головин выступал в чемпионате России за московский ЦСКА. Именно из армейского клуба полузащитник перебрался в «Монако» летом 2018 года.

Согласно оценке авторитетного интернет-портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость российского футболиста составляет € 18 млн.