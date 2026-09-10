Французская федерация потребовала перемен в ФИФА перед выборами президента

Дата публикации: 10-09-2026 21:38

Федерация футбола Франции (FFF) пересмотрела своё отношение к Джанни Инфантино и больше не намерена поддерживать его кандидатуру на следующих выборах президента ФИФА. Об этом говорится в заявлении французской федерации.

Решение было принято исполкомом FFF после событий последних двух месяцев. До недавнего времени французская сторона была готова сохранить поддержку Инфантино, который пока остаётся единственным претендентом на высший пост в международной футбольной организации. Теперь позиция федерации изменилась.

Одной из главных причин стал проект FIFA Forward Enterprise, предложенный Инфантино в июле. Предполагалось, что новая структура получит контроль над рядом ключевых мужских и женских соревнований под эгидой ФИФА. Согласно представленным расчётам, такая модель потенциально могла обеспечить национальным ассоциациям около $ 4,2 млрд прибыли.

Инициатива, однако, встретила серьёзное сопротивление внутри футбольного сообщества. Против неё выступили функционеры и представители национальных федераций из разных стран, после чего вопрос реформы управления ФИФА оказался в центре дискуссии.

Теперь FFF предлагает конфедерациям и национальным ассоциациям совместно подготовить комплексный план преобразований. Французская федерация считает необходимым вернуть доверие к ФИФА, сделать работу организации более прозрачной и усилить независимость системы управления.

Для подготовки предложений FFF намерена привлечь экспертов по корпоративному и организационному управлению. Причём консультироваться планируется не только со специалистами, работающими в спортивной сфере.

Джанни Инфантино занимает пост президента ФИФА с 2016 года. После первого избрания он дважды получал новый мандат без конкуренции. Очередные выборы руководителя организации запланированы на март 2027 года. Кандидаты могут подавать заявки до 18 ноября.