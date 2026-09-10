Деку возмутило решение France Football не включать Педри и Рафинью в топ-30 

Дата публикации: 10-09-2026 21:55

Спортивный директор «Барселоны» Деку не согласился с решением редакции France Football, которая не включила полузащитников каталонского клуба Рафинью и Педри в число 30 претендентов на «Золотой мяч» 2026 года.

Бывший футболист сборной Бразилии считает, что оба игрока заслуживали места в списке. Особенно Деку удивило отсутствие Педри, который, по его мнению, обладает всеми необходимыми качествами для участия в борьбе за одну из главных индивидуальных наград мирового футбола.

«На мой взгляд, это мировой скандал, что Педри и Рафинья отсутствуют в списке. Совершается несправедливость. Отсутствие Педри с его талантом мне кажется непостижимым», — заявил Деку. Его слова приводит AS со ссылкой на программу El Món a RAC1.

Оба футболиста провели успешный сезон в составе «Барселоны». Вместе с каталонской командой Рафинья и Педри стали чемпионами Испании, завоевав титул Примеры.

Для Педри минувший сезон оказался успешным не только на клубном уровне. В составе национальной команды Испании полузащитник выиграл чемпионат мира, что также стало одним из аргументов в пользу его возможного попадания в список претендентов на престижную индивидуальную награду.

Несмотря на отсутствие Рафиньи и Педри среди 30 номинантов, «Барселона» продолжит подготовку к новому сезону. Имя обладателя «Золотого мяча» — 2026 станет известно на специальной церемонии, которая состоится в понедельник, 26 октября.