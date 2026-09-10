«Реал» договорился с Гюлером о продлении контракта на три года 

Дата публикации: 10-09-2026 21:58

Атакующий полузащитник Арда Гюлер договорился с мадридским «Реалом» о продолжении сотрудничества. Новое соглашение турецкого футболиста с испанским клубом будет рассчитано до июня 2032 года. По информации журналиста Фабрицио Романо, официальное объявление о подписании контракта должно последовать в ближайшее время.

Нынешний договор 21-летнего игрока с «Реалом» действует до лета 2029 года. При этом мадридская сторона решила заранее закрепить будущее одного из своих молодых футболистов и продлить сотрудничество ещё на три сезона.

Гюлер перебрался в столичный испанский клуб летом 2023 года. За время выступлений за «сливочных» он успел сыграть 116 матчей во всех турнирах. На его счету 19 забитых мячей и 26 результативных передач.

В новом сезоне турецкий полузащитник также продолжает получать игровую практику в составе «Реала». Продление контракта позволит клубу сохранить игрока на длительный срок и избежать ситуации, при которой вопрос о его будущем пришлось бы решать ближе к окончанию действующего соглашения.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Гюлера в настоящее время оценивается в € 90 млн.

Таким образом, после оформления нового договора турецкий хавбек сможет оставаться игроком «Реала» как минимум до июня 2032 года. Информацию о подписании соглашения мадридский клуб, как ожидается, объявит отдельно.