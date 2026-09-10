05:13 ()
Свернуть список

Тренер «Валенсии» Корберан принял извинения Родри после резких слов о «Валенсии»

Дата публикации: 10-09-2026 22:08

Корберан принял извинения Родри после резких слов о «Валенсии» 

Главный тренер «Валенсии» Карлос Корберан высказался по поводу извинений полузащитника «Барселоны» Родри, который оказался в центре внимания после матча 4-го тура Ла Лиги. Каталонский клуб разгромил «летучих мышей» со счётом 5:0, а после замены испанский футболист в разговоре с Пау Кубарси резко оценил игру соперника.

Камеры зафиксировали слова Родри о том, что «Валенсия» была очень слабой и плохо выглядела на поле. Высказывание получило публичный резонанс, после чего футболист принёс извинения.

Корберан считает, что подобные оценки были неуместными, однако в «Валенсии» приняли объяснения игрока. По словам наставника, капитан команды Хосе Луис Гайя лично поговорил с Родри после произошедшего.

«Совершенно неудачные слова. Они не исходят из уважения к коллегам. После того как эти слова прозвучали, Гайя взял на себя инициативу поговорить с ним, и Родри принёс публичные извинения. Мы их принимаем и понимаем, что они правильны, потому что, даже если это было в контексте разговора с товарищем, мы знаем, что представляем собой», — сказал Корберан. Его слова приводит Marca.

Главный тренер «Валенсии» отдельно подчеркнул отношение клуба к Родри. Несмотря на произошедшее, испанского полузащитника на «Месталье» ранее встречали овациями после победы на чемпионате мира в составе национальной команды.

«Родри — очень важный игрок, которого на «Месталье» встретили овацией за победу на чемпионате мира в составе сборной Испании. Мы принимаем извинения, потому что это минимум, который можно сделать после таких неудачных слов», — добавил Корберан.

Таким образом, в «Валенсии» не стали продолжать конфликт после публичного извинения футболиста. Корберан признал, что первоначальная фраза Родри была неуместной, но посчитал последовавшую реакцию игрока правильной.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close