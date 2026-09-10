Тренер «Валенсии» Корберан принял извинения Родри после резких слов о «Валенсии»

Дата публикации: 10-09-2026 22:08

Главный тренер «Валенсии» Карлос Корберан высказался по поводу извинений полузащитника «Барселоны» Родри, который оказался в центре внимания после матча 4-го тура Ла Лиги. Каталонский клуб разгромил «летучих мышей» со счётом 5:0, а после замены испанский футболист в разговоре с Пау Кубарси резко оценил игру соперника.

Камеры зафиксировали слова Родри о том, что «Валенсия» была очень слабой и плохо выглядела на поле. Высказывание получило публичный резонанс, после чего футболист принёс извинения.

Корберан считает, что подобные оценки были неуместными, однако в «Валенсии» приняли объяснения игрока. По словам наставника, капитан команды Хосе Луис Гайя лично поговорил с Родри после произошедшего.

«Совершенно неудачные слова. Они не исходят из уважения к коллегам. После того как эти слова прозвучали, Гайя взял на себя инициативу поговорить с ним, и Родри принёс публичные извинения. Мы их принимаем и понимаем, что они правильны, потому что, даже если это было в контексте разговора с товарищем, мы знаем, что представляем собой», — сказал Корберан. Его слова приводит Marca.

Главный тренер «Валенсии» отдельно подчеркнул отношение клуба к Родри. Несмотря на произошедшее, испанского полузащитника на «Месталье» ранее встречали овациями после победы на чемпионате мира в составе национальной команды.

«Родри — очень важный игрок, которого на «Месталье» встретили овацией за победу на чемпионате мира в составе сборной Испании. Мы принимаем извинения, потому что это минимум, который можно сделать после таких неудачных слов», — добавил Корберан.

Таким образом, в «Валенсии» не стали продолжать конфликт после публичного извинения футболиста. Корберан признал, что первоначальная фраза Родри была неуместной, но посчитал последовавшую реакцию игрока правильной.