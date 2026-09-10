«Рома» не удержала победу над «Фенербахче» в Стамбуле 

Дата публикации: 10-09-2026 22:11

«Фенербахче» и «Рома» не смогли определить победителя в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 1:1.

Итальянский клуб ушёл на перерыв, ведя в счёте. Незадолго до окончания первой половины игры полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте отправил мяч в ворота хозяев и вывел «волков» вперёд.

После возобновления встречи турецкой команде понадобилось всего несколько минут, чтобы сравнять результат. На 48-й минуте защитник «Фенербахче» Арчи Браун воспользовался своим моментом и сделал счёт 1:1. До конца матча соперникам больше не удалось изменить результат.

Игра состоялась на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Главным арбитром встречи был назначен испанец Хесус Хиль Мансано.

Следующие матчи в общем этапе команды проведут 14 октября. «Фенербахче» сыграет с «Астон Виллой», а «Роме» предстоит домашняя встреча с мадридским «Реалом».

Действующим победителем Лиги чемпионов остаётся «ПСЖ». В финале предыдущего розыгрыша парижане обыграли «Арсенал» в серии пенальти — 1:1, 4:3. Для французского клуба это была вторая победа в турнире подряд: ранее парижане также становились обладателями трофея в сезоне-2024/2025.