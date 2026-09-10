05:13 ()
Свернуть список

ПСВ отыгрался во втором тайме и поделил очки с «Шахтёром»

Дата публикации: 10-09-2026 22:12

ПСВ отыгрался во втором тайме и поделил очки с «Шахтёром» 

ПСВ и донецкий «Шахтёр» не выявили победителя в стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Филипс» в Эйндховене завершилась со счётом 1:1.

Хозяева пропустили непосредственно перед перерывом. На 45-й минуте полузащитник «Шахтёра» Глейкер Мендоса отправил мяч в сетку ворот ПСВ и вывел украинскую команду вперёд.

После возобновления игры нидерландский клуб практически сразу восстановил равновесие. На 48-й минуте отличился защитник Серджиньо Дест, ранее представлявший «Барселону» и «Милан». Его гол установил окончательный счёт встречи — 1:1.

Оставшееся время соперники провели без новых результативных действий, поэтому каждый из клубов заработал по одному очку в первом туре турнира.

Матч проходил в Эйндховене на стадионе «Филипс». Главным арбитром встречи был турецкий рефери Халил Мелер.

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов ПСВ предстоит выездная игра с немецким «РБ Лейпциг». Команды встретятся во вторник, 13 октября.

«Шахтёр» проведёт следующий матч в турнире 14 октября. Украинскому клубу предстоит встреча с греческим АЕК.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close