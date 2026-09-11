«Комо» ярко дебютировал в ЛЧ, разгромив «РБ Лейпциг» 

Дата публикации: 11-09-2026 00:57

«Комо» одержал убедительную победу над «РБ Лейпцигом» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Итальянский клуб на своём поле отправил в ворота соперника четыре мяча и завершил встречу со счётом 4:1.

Историческое событие для «Комо» произошло уже в первой половине встречи. На 15-й минуте Мартин Батурина открыл счёт и стал автором первого гола клуба в истории выступлений в Лиге чемпионов.

До перерыва хозяева ещё раз заставили немецкую команду начать с центра поля. На 38-й минуте Анастасиос Дувикас воспользовался передачей Батурины и увеличил преимущество «Комо» до двух мячей.

После паузы итальянцы продолжили контролировать ход игры. На 54-й минуте Ассане Диао довёл разницу до трёх голов, практически сняв вопрос о победителе. Впрочем, «РБ Лейпциг» спустя четыре минуты смог сократить отставание: Андрия Максимович отличился на 58-й минуте.

Последнее слово всё равно осталось за хозяевами. Уже в компенсированное время, на 90-й минуте, Максимо Перроне вновь увеличил разрыв и установил окончательный результат — 4:1.

Встреча состоялась на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. Главным арбитром был назначен нидерландский рефери Сердар Гёзюбююк.

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов «Комо» сыграет в гостях с «Фейеноордом». Матч состоится в среду, 14 октября. «РБ Лейпциг» проведёт следующую игру днём ранее — 13 октября немецкий клуб примет ПСВ.