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«Ланс» вырвал победу у «Славии» в концовке матча Лиги чемпионов

Дата публикации: 11-09-2026 00:59

«Ланс» вырвал победу у «Славии» в концовке матча Лиги чемпионов 

«Ланс» одержал волевую победу над пражской «Славией» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Французский клуб уступал по ходу встречи, но забил дважды в компенсированное время и увёз из Праги победу со счётом 3:2.

Ключевой эпизод произошёл вскоре после перерыва. На 49-й минуте защитник «Славии» Микулаш Конечны был удалён с поля, оставив хозяев в меньшинстве.

Несмотря на численное преимущество соперника, пражская команда первой открыла счёт. Уже на 51-й минуте Даниэль Штурм отправил мяч в ворота «Ланса». Французам удалось отыграться только во второй половине тайма: на 73-й минуте Абдалла Сима восстановил равновесие.

Развязка наступила в последние минуты. На 88-й минуте Штурм забил свой второй мяч и вновь вывел «Славию» вперёд. Казалось, хозяева удержат преимущество, однако «Ланс» провёл невероятную концовку.

На 90+1-й минуте Флорьян Товен сравнял счёт, а ещё через две минуты Рубен Агилар забил третий гол французской команды. На 90+3-й минуте полузащитник принёс гостям победу — 3:2.

Матч прошёл на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Главным арбитром встречи был греческий рефери Василис Фотиас.

Во втором туре «Славия» отправится в Азербайджан, где 13 октября сыграет с «Сабахом». В тот же день «Ланс» проведёт домашнюю встречу с португальским «Спортингом».

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