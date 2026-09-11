«Бавария» уверенно стартовала в Лиге чемпионов, разгромив норвежский «Будё-Глимт» 

Дата публикации: 11-09-2026 01:01

«Бавария» начала выступление в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с крупной победы. Мюнхенский клуб на домашнем стадионе отправил пять мячей в ворота норвежского «Будё-Глимта», не позволив сопернику отличиться ни разу.

В первом тайме команды не смогли открыть счёт, однако после перерыва хозяева быстро взяли игру под свой контроль. Уже на 47-й минуте Джамал Мусиала поразил ворота норвежской команды и вывел «Баварию» вперёд.

Вскоре преимущество мюнхенцев стало более весомым. На 61-й минуте Гарри Кейн увеличил разницу до двух мячей. Ещё через 16 минут Альфонсо Дэвис довёл счёт до 3:0, практически лишив гостей шансов на положительный результат.

Концовка встречи также осталась за «Баварией». На 83-й минуте Майкл Олисе забил четвёртый гол своей команды, а уже в компенсированное время вновь отличился — на 90+2-й минуте француз оформил дубль и установил окончательный результат 5:0.

Отдельно стоит отметить российский след в составе «Будё-Глимта». Голкипер Никита Хайкин вышел в стартовом составе, однако после первого тайма был заменён из-за травмы.

Матч состоялся на «Арене Мюнхен» в Мюнхене. Во втором туре общего этапа «Бавария» 13 октября сыграет с норвежским «Викингом», а «Будё-Глимт» днём позже примет дортмундскую «Боруссию».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале предыдущего розыгрыша парижане обыграли «Арсенал» по пенальти — 1:1, 4:3. Сезоном ранее французский клуб также завоевал трофей.