«Манчестер Юнайтед» не оставил шансов «Сабаху» на «Олд Траффорд» 

Дата публикации: 11-09-2026 01:02

«Манчестер Юнайтед» уверенно начал выступление в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/2027. На «Олд Траффорд» манкунианцы забили четыре безответных мяча в ворота азербайджанского «Сабаха», завершив встречу со счётом 4:0.

Первый гол хозяева провели в середине первого тайма. На 27-й минуте Матеус Кунья воспользовался своим моментом и вывел английскую команду вперёд.

Ближе к перерыву преимущество «Манчестер Юнайтед» стало двукратным. На 43-й минуте капитан Бруну Фернандеш отправил мяч в ворота «Сабаха». Гости ещё не успели прийти в себя после второго пропущенного мяча, как счёт изменился снова: спустя две минуты Беньямин Шешко сделал 3:0.

После паузы манкунианцы продолжили атаковать, но четвёртого гола пришлось ждать до 68-й минуты. На этот раз отличился защитник Лисандро Мартинес, установив окончательный результат — 4:0.

Для «Сабаха» этот матч имел историческое значение. Азербайджанский клуб впервые сыграл в Лиге чемпионов, однако дебют на «Олд Траффорд» получился непростым.

Встреча состоялась в Манчестере, а главным арбитром был француз Вилли Делажо. Во втором туре общего этапа 13 октября «Манчестер Юнайтед» встретится с мадридским «Атлетико». В тот же день «Сабах» сыграет с пражской «Славией».

Действующим победителем Лиги чемпионов остаётся «ПСЖ». В финале прошлого розыгрыша парижский клуб сыграл с «Арсеналом» 1:1 в основное время и выиграл серию пенальти со счётом 4:3. Сезоном ранее французская команда также завоевала главный клубный трофей Европы.