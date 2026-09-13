«Атлетико» остался без Альвареса перед воскресным матчем Ла Лиги 

Дата публикации: 13-09-2026 12:54

Мадридский «Атлетико» объявил заявку на предстоящий матч чемпионата Испании с «Реал Сосьедадом». В списке футболистов, которые смогут принять участие в воскресной встрече, не оказалось нападающего Хулиана Альвареса.

Как сообщили в мадридском клубе, аргентинский форвард не сможет сыграть из-за мышечной перегрузки. Проблема возникла накануне матча: Альварес досрочно завершил тренировку в субботу, после чего медицинский штаб команды оценил его состояние.

«Хулиан не отправится в Сан-Себастьян из-за мышечной перегрузки, которая привела к его досрочному уходу с тренировки в субботу», — говорится в сообщении «Атлетико».

Отсутствие Альвареса стало заметной потерей для команды после напряжённого матча в Лиге чемпионов. В предыдущей игре мадридцы встречались с «Ливерпулем» на «Энфилде». Аргентинец провёл на поле все 90 минут и сумел отметиться результативной передачей, однако «Атлетико» в итоге уступил со счётом 1:2.

Теперь форварду предстоит пропустить ближайшую встречу внутреннего чемпионата. При этом в клубе пока не уточнили, насколько серьёзной является мышечная перегрузка и когда Альварес сможет вернуться к тренировкам в общей группе.

Матч «Реал Сосьедад» — «Атлетико» состоится в Сан-Себастьяне в воскресенье. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени. За ходом встречи можно будет следить в текстовой трансляции.