«Барселона» готовит новый контракт для Рафиньи на фоне его яркого старта сезона

Дата публикации: 13-09-2026 12:56

«Барселона» рассматривает возможность продления контракта с бразильским полузащитником Рафиньей Диасом. Каталонский клуб заинтересован в том, чтобы сохранить одного из наиболее результативных футболистов команды на длительный срок.

По информации Transfer News Live, которая ссылается на DiarioAS, руководство «сине-гранатовых» хочет заключить с 29-летним игроком новое соглашение. Предполагается, что контракт будет рассчитан до 2030 года.

Нынешний договор Рафиньи с каталонским клубом действует до лета 2028-го. Таким образом, «Барселона» намерена заранее продлить сотрудничество с бразильцем ещё на два года, не дожидаясь приближения окончания действующего соглашения.

Одним из факторов в пользу такого решения может быть впечатляющая результативность Рафиньи на старте сезона-2026/2027. Полузащитник уже успел провести четыре матча в чемпионате Испании и практически в каждой игре оказывал заметное влияние на результат.

За этот отрезок бразилец шесть раз поражал ворота соперников и ещё один раз ассистировал партнёрам. Таким образом, всего за четыре встречи Рафинья принял непосредственное участие в семи результативных атаках «Барселоны».

При нынешней статистике футболист остаётся одним из ключевых элементов атакующей линии каталонской команды. Клуб, судя по появившейся информации, заинтересован в сохранении Рафиньи на долгосрочной основе и уже рассматривает вариант соглашения, которое будет действовать до 2030 года.