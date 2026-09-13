«Ахмат» забил трижды и обыграл махачкалинское «Динамо» в Грозном 

Дата публикации: 13-09-2026 18:35

Сухой счёт в Грозном обманчив. Хозяева поля, «Ахмат», вырвали победу у махачкалинского «Динамо» со счётом 3:2 в рамках восьмого тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на «Ахмат Арене», главным рефери выступил Рафаэль Шафеев.

Первый тайм выдался вялым, без голов. Во второй половине игра резко оживилась. Махачкалинцы открыли счёт: Гамид Агаларов реализовал момент в начале второго тайма. Однако равновесие быстро восстановил Калиду Сидибе, поразивший ворота на 58-й минуте — 1:1.

Игра превратилась в карусель. На 64-й минуте Темиркан Сундуков вновь вывел гостей вперёд (2:1). Ответ последовал мгновенно, но парадоксально: Андрес Аларкон забил в свои ворота через три минуты, сравняв счёт — 2:2.

Финальный аккорд прозвучал на 86-й минуте: Мануэл Келиану вывел «Ахмат» вперёд и не дал «Динамо» шансов на отыгрыш. Разочарование гостей усугубил эпизод в компенсированное время: на 90+5-й минуте Темиркан Сундуков получил прямую красную карточку.

В турнирной таблице после восьми туров лидирует «Динамо» Махачкала — 12 очков, шестое место. «Ахмат» отстаёт на балл, занимая девятую строчку. Оба клуба сыграют 17 сентября: грозненцы примут «Акрон», а махачкалинцы отправятся в гости к ЦСКА.