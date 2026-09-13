«Полесье» впервые в истории обыграло «Левый Берег» и лишило соперника статуса непобеждённого

Дата публикации: 13-09-2026 18:40

«Полесье» одержало минимальную победу над «Левым Берегом» в матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги. Встреча состоялась в Житомире и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол оказался записан на счёт защитника гостей Владислава Косовского, срезавшего мяч в собственные ворота.

Матч проходил на фоне непростой ситуации с проведением туров в Украине. Накануне сразу две игры были перенесены из-за продолжительных воздушных тревог, однако встречу в Житомире удалось провести полностью и без подобных пауз. Выбор места проведения в итоге себя оправдал.

Перед началом игры обе команды находились в числе наиболее интересных участников тура. «Полесье» в случае победы получало возможность выйти на первое место в турнирной таблице, тогда как «Левый Берег» сохранял статус единственной команды УПЛ, которая до этого не проигрывала в текущем сезоне.

Оба тренерских штаба внесли по четыре изменения в стартовые составы по сравнению с предыдущими матчами. Руслан Ротань выпустил Чоботенко, Эмерллаху, Андраде и Краснопира вместо Красничи, Брагару, Назаренко и Гайдучика. У команды Виталия Рябоконя с первых минут появились Сидней, Коваленко, Банада и Бонсу, сменившие Татолна, Бондаренко, Челядина и Косовского.

«Полесье» активнее начало встречу. Уже на первых минутах Краснопир получил возможность открыть счёт, однако его удар не получился опасным. Затем Жмурко пришлось вступить в игру после попытки Велетеня. Голкипер «Левого Берега» вскоре ещё раз выручил команду, отразив удар Сарапия под перекладину.

Тем не менее хозяева добились своего перед самым перерывом. На 45-й минуте Андраде выполнил подачу в штрафную, после которой Косовский в борьбе с Эмерллаху неудачно подставил ногу и отправил мяч в собственные ворота.

После перерыва «Полесье» продолжило создавать моменты. Андриевский проверил Жмурко ударом с дальней дистанции, а затем пробил ещё раз, но мяч прошёл выше ворот. Возможности увеличить преимущество также имели Майсурадзе и Гайдучик.

В концовке хозяева могли окончательно решить исход встречи. Фёдор не попал в створ, а Брагару с близкого расстояния пробил прямо в голкипера. «Левый Берег» ответил попытками Шастала и Воробчака, однако сравнять счёт гостям не удалось.

Таким образом, «Левый Берег» впервые в нынешнем сезоне потерпел поражение и лишился статуса непобеждённой команды УПЛ. Кроме того, «аисты» впервые проиграли «Полесью» в очном противостоянии. Для житомирского клуба эта победа стала также 40-м матчем чемпионата, в котором команда сохранила свои ворота в неприкосновенности.

В следующем туре «Полесье» 18 сентября примет «Кривбасс», а «Левый Берег» 19 сентября сыграет с «Эпицентром».