Дубль Гроса и удаление: «Брайтон» уничтожил «Ковентри» в чемпионате Англии

Дата публикации: 14-09-2026 01:44

Воскресный матч английской Премьер-лиги превратился в разгром. «Ковентри» пропустил пять безответных мячей от «Брайтона». Первые тридцать минут играли вничью. Ничего не происходило.

Гости прорвались вперёд на 35-й минуте. Паскаль Грос отдал передачу. Харалампос Костас забил. Счёт открыт.

После перерыва всё изменилось. Максим Де Кёйпер ассистировал Малику Ялкуе на 51-й минуте. Счёт стал 2:0.

Тайво Авонийи получил красную карточку. «Ковентри» остался вдесятером. Это стало переломным моментом. «Брайтон» получил пространство.

Грос реализовал пенальти. Второй гол полузащитника. Льюис Данк добавил ещё один. Ясин Аяри поставил точку.

Итог — 5:0. Удаление Авонийи сломало игру хозяев. Сдержать натиск стало невозможно.