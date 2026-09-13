Последнее место и 10 пропущенных голов: «Валенсия» отправила Корберана в отставку

Дата публикации: 13-09-2026 18:46

«Валенсия» объявила о серьёзных кадровых изменениях после неудачного начала сезона в чемпионате Испании. Руководство клуба приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Карлосом Корбераном. Одновременно команда рассталась с генеральным директором Роном Гурлеем.

Об увольнении обоих специалистов испанский клуб сообщил на своём официальном сайте. Решение стало следствием результатов «Валенсии» на старте текущего сезона Ла Лиги, где команда пока не смогла добиться положительных результатов.

43-летний Корберан возглавлял «Валенсию» с декабря 2024 года. За это время специалист руководил командой, однако продолжить работу в нынешнем сезоне ему не удалось. После пяти проведённых туров клуб оказался в крайне тяжёлом положении.

На данный момент «Валенсия» имеет в активе всего одно очко и замыкает турнирную таблицу Ла Лиги. Команда занимает 20-е место, при этом её разница забитых и пропущенных мячей также выглядит крайне неудачно: футболисты «Валенсии» сумели отличиться лишь один раз, тогда как в свои ворота получили 10 голов.

Временное руководство командой поручено Оскару Санчесу. Испанский специалист будет исполнять обязанности главного тренера после ухода Корберана.

Таким образом, «Валенсия» уже на старте чемпионата вынуждена проводить серьёзную перестройку. Помимо смены наставника, клуб лишился генерального директора, что делает происходящие изменения ещё более масштабными.

На данный момент первое место в чемпионате Испании занимает «Барселона». Каталонская команда набрала 12 очков после четырёх сыгранных матчей и находится на вершине турнирной таблицы. Между лидером и занимающей последнюю позицию «Валенсией» уже образовался значительный разрыв.