«Спартак» прервал серию без побед над «Ростовом» крупным успехом на «Лукойл Арене» 

Дата публикации: 13-09-2026 20:12

Иван Абросимов, арбитр из Санкт-Петербурга, зафиксировал безоговорочный триумф московского «Спартака» над «Ростовом». Логика игры была проста: 3:0. Никаких нюансов.

Встреча на «Лукойл Арене» в рамках 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 завершилась именно так. Красно-белые не оставили гостям ни единого шанса. Ростовчане, подопечные Джонатана Альбы, не смогли пробить ворота хозяев ни разу. Это не просто победа. Это разгром.

Статистика личных встреч теперь выглядит иначе. До этого матча соперники дважды расходились миром в чемпионате России (1:1). Ещё одна игра в Фонбет Кубке России завершилась победой ростовчан со счётом 2:1. Но сегодня всё было по-другому. «Спартак» прервал серию из трёх матчей без побед в противостоянии с этим клубом.

Теперь красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Восьмь сыгранных матчей — 16 набранных очков. Позиция уверенная.

У «Ростова» ситуация иная. Поражение оставило команду с восемью баллами на 12-м месте. До верхней части таблицы им ещё далеко.

Ближайшие игры уже на горизонте. 16 сентября «Спартак» примет «Факел». 17 сентября ростовчане сыграют с московским «Динамо».