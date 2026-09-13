«Спартак» уверенно обыграл «Ростов» и поднялся на второе место в РПЛ
Московский «Спартак» одержал крупную победу над «Ростовом» в матче 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Встреча на «Лукойл Арене» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых. Главным арбитром игры был Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.
Счёт в матче был открыт в середине первого тайма. На 26-й минуте полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш поразил ворота ростовчан и вывел хозяев вперёд. Для футболиста этот гол стал первым в нынешнем сезоне.
После перерыва преимущество москвичей увеличилось. На 55-й минуте «Спартак» получил право на пенальти. Решение о назначении 11-метрового было принято после просмотра VAR — арбитры зафиксировали нарушение правил в эпизоде с участием полузащитника красно-белых Наиля Умярова.
Исполнять пенальти взялся Пабло Солари. Вингер «Спартака» не допустил ошибки и отправил мяч в сетку, увеличив разницу до двух голов.
«Ростов» не смог переломить ход встречи и в концовке пропустил ещё один раз. На 89-й минуте Никита Массалыга довёл преимущество хозяев до трёх мячей, установив практически окончательный результат — 3:0.
Уже спустя минуту гости остались в меньшинстве. На 90-й минуте Константин Кучаев получил красную карточку и досрочно покинул поле.
Итоговая победа позволила «Спартаку» набрать 16 очков после восьми туров и закрепиться на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с восемью баллами занимает 12-е место.
В следующем туре красно-белые 16 сентября сыграют с «Факелом». Команда Джонатана Альбы днём позже, 17 сентября, встретится с московским «Динамо».