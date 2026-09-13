«Барселона» забила четыре мяча «Леванте» и вернулась на вершину Ла Лиги 

Дата публикации: 13-09-2026 20:23

«Барселона» одержала четвёртую победу в пяти стартовых турах чемпионата Испании сезона-2026/2027. В гостевой встрече с «Леванте» каталонцы забили четыре мяча и завершили игру со счётом 4:2 в свою пользу. Матч состоялся на стадионе «Сьюдад де Валенсия», главным арбитром был Хон Гонсалес Эстебан.

Гости очень быстро обозначили своё преимущество. Уже на 5-й минуте Хави Эспарт открыл счёт после передачи Рафиньи. Бразилец вскоре снова выступил в роли ассистента: на 19-й минуте Рафинья помог отличиться Ламину Ямалю, который увеличил отрыв «Барселоны» до двух голов.

После перерыва Ямаль продолжил результативное выступление. На 48-й минуте в ворота «Леванте» был назначен пенальти, и вингер каталонцев уверенно реализовал 11-метровый удар. Гол позволил ему оформить дубль и довести преимущество своей команды до 3:0.

Казалось, что «Барселона» уверенно контролирует ситуацию, однако концовка встречи неожиданно превратилась в напряжённую. На 79-й минуте Иван Ромеро сократил отставание «Леванте», а ещё через девять минут хозяева забили второй мяч. На 88-й минуте Рохер Бруге поразил ворота гостей, сделав счёт 2:3.

Каталонцы не позволили сопернику развить успех. Уже в компенсированное время, на 90+3-й минуте, Карим Адейеми забил четвёртый гол «Барселоны» и окончательно снял вопросы о победителе.

После пяти туров команда Ханси Флика набрала 15 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. «Леванте» с пятью баллами располагается на 13-й позиции.

В следующем туре обе команды сыграют 16 сентября. «Леванте» дома примет «Атлетик» из Бильбао, а «Барселона» на своём поле встретится с «Расингом».