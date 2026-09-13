«Манчестер Сити» вдесятером обыграл «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» 

Дата публикации: 13-09-2026 20:29

«Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Манчестерское дерби состоялось на «Олд Траффорд» и завершилось со счётом 1:0 в пользу «горожан». Главным арбитром встречи был Майкл Оливер.

Первый тайм не принёс забитых мячей, однако команды успели обменяться важными событиями. На 23-й минуте «Манчестер Сити» оказался в меньшинстве: красную карточку получил полузащитник Филип Фоден.

Получив численное преимущество, «Манчестер Юнайтед» не сумел воспользоваться ситуацией. Хозяева не смогли найти способ вскрыть оборону соперника, тогда как «Сити» продолжал искать свои возможности впереди даже после удаления.

Развязка наступила во втором тайме. На 60-й минуте Эрлинг Холанд воспользовался моментом и отправил мяч в ворота «Манчестер Юнайтед». Этот гол оказался единственным в дерби и в итоге принёс «горожанам» три очка.

В оставшееся время хозяева пытались уйти от поражения, однако сравнять счёт им не удалось. «Манчестер Сити» сохранил минимальное преимущество и увёз победу с «Олд Траффорд», несмотря на длительную игру в меньшинстве.

После четырёх туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» пока располагается значительно ниже: на счету команды четыре очка, что соответствует 13-й позиции.

В следующем туре обе манчестерские команды проведут матчи 20 сентября. «Красные дьяволы» на выезде встретятся с «Фулхэмом», а «горожане» примут «Сандерленд».