«Буковина» спаслась в концовке и сыграла вничью с «Зарёй» в УПЛ 

Дата публикации: 13-09-2026 20:45

«Буковина» и «Заря» не смогли определить победителя в матче чемпионата Украины. Луганская команда открыла счёт уже в первом тайме, однако после перерыва хозяева сумели отыграться. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Заря» провела результативную контратаку уже на старте игры. Попара получил мяч на правом фланге и выполнил подачу в штрафную в направлении Будковского. Нападающему не позволили нанести удар, однако мяч отскочил к Пердуте, который с близкого расстояния отправил его в ворота.

После пропущенного гола «Буковина» заметно прибавила и стала значительно чаще атаковать. Кравчук пробивал из правой части штрафной, но защитники «Зари» успели поставить блок. Вскоре Сапутин справился с дальним ударом Витенчука.

Хозяева продолжали искать возможность сравнять счёт. После подачи Мора Кравчук вновь попытался завершить атаку ударом из штрафной, однако защитники луганской команды заблокировали попытку. Добивание Одинаки также не достигло цели. Перед самым перерывом Кожушко получил возможность пробить после разворота в штрафной, но отправил мяч выше перекладины.

После паузы характер игры практически не изменился. «Буковина» продолжала проводить много времени на половине поля соперника, тогда как «Заря» сосредоточилась на обороне и рассчитывала на контратаки.

При этом первые опасные моменты второго тайма создали именно луганчане. Пердута после розыгрыша штрафного пробил с линии штрафной выше ворот, а затем Башич мощно ударил примерно с 20 метров, но мяч прошёл рядом со стойкой.

«Буковина» продолжала создавать давление. На 64-й минуте Стасюк после розыгрыша штрафного с Мором выполнил подачу на дальнюю штангу, где Кожушко пробил в ближний угол, однако Сапутин выручил свою команду. Вскоре голкипер «Зари» снова оказался в центре событий, отразив дальний удар Стасюка и последующее добивание Кравчука.

Затем Сапутин справился с попытками Витенчука и Дадашова. Ещё в одном эпизоде Дадашов замыкал подачу Стасюка с левого фланга, но вратарь вновь не позволил мячу оказаться в сетке.

Настойчивость «Буковины» всё же принесла результат. На 81-й минуте после подачи с правого фланга Танковский получил мяч у штрафной и точным ударом отправил его в угол ворот Сапутина. Башич не успел помешать Вячеславу нанести удар — 1:1.

В оставшееся время команды больше не смогли создать моментов, которые могли бы изменить результат. Концовка встречи получилась эмоциональной, а главный арбитр София Причина показала футболистам обеих команд несколько жёлтых карточек.

В итоге «Буковина» избежала поражения, а «Заря» не смогла удержать минимальное преимущество. Ничья практически не отразилась на положении соперников в турнирной таблице: обе команды сохранили позиции в её средней части.