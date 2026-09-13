Кейн принёс «Баварии» победу над «Эльверсбергом» в 3-м туре Бундеслиги 

Дата публикации: 13-09-2026 22:26

«Бавария» одержала победу над «Эльверсбергом» в матче 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде» в Шпизен-Эльверсберге и завершилась со счётом 2:1 в пользу мюнхенской команды. Главным арбитром назначили Сашу Штегемана из Нидеркасселя.

Счёт был открыт в первом тайме. На 26-й минуте Леннарт Карл воспользовался возможностью и вывел «Баварию» вперёд. Мюнхенцы сумели сохранить минимальное преимущество до перерыва, однако после возобновления игры хозяева быстро вернулись в борьбу за очки.

На 61-й минуте Морис Краттенмахер восстановил равновесие. После этого встреча вновь началась практически с нуля, а «Баварии» пришлось заново искать путь к воротам соперника.

Решающим стал эпизод на 72-й минуте. Гарри Кейн сумел поразить ворота «Эльверсберга» и вернул мюнхенцам преимущество. На этот раз команда не позволила сопернику ответить и довела матч до победного конца.

Таким образом, «Бавария» записала в свой актив три очка, несмотря на то что после гола Краттенмахера хозяевам удалось сравнять счёт. Мюнхенский клуб после трёх туров набрал семь очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги.

«Эльверсберг» потерпел первое поражение в чемпионате, однако сохраняет высокую позицию. У команды шесть очков, что позволяет ей располагаться на шестой строчке.

Ключевым моментом встречи стал гол Кейна во второй половине второго тайма: именно он позволил «Баварии» избежать потери очков в непростом выездном матче.