АПЛ раскрыла детали проверки гола Холанда в матче с «Манчестер Юнайтед» 

Дата публикации: 13-09-2026 22:28

Аккаунт английской Премьер-лиги в социальной сети X прокомментировал эпизод с голом Эрлинга Холанда в матче 4-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Встреча на «Олд Траффорд» завершилась победой «горожан» со счётом 1:0, а единственный мяч был забит на 60-й минуте.

Первоначально гол Холанда оказался под вопросом из-за возможного положения вне игры. Главный арбитр встречи Майкл Оливер после эпизода отменил взятие ворот, однако после вмешательства VAR решение было пересмотрено.

В Премьер-лиге объяснили, почему гол в итоге был засчитан. Система видеопомощи арбитрам установила, что сам Холанд не находился в офсайде в момент развития атаки. Кроме того, проверка показала отсутствие нарушения со стороны другого футболиста.

«VAR проверил решение судьи об отмене гола из-за офсайда, определил, что Холанд не находился в положении вне игры, и рекомендовал засчитать гол. VAR также посчитал, что, находясь в положении вне игры, Фернандес не коснулся мяча», — сказано в сообщении АПЛ.

Таким образом, после просмотра эпизода решение Майкла Оливера было изменено, а «Манчестер Сити» получил возможность сохранить забитый мяч. Гол Холанда в итоге стал единственным результативным действием в дерби и принёс «горожанам» три очка.

После четырёх туров «Манчестер Сити» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с четырьмя баллами располагается на 13-й строчке.

В следующем туре команды проведут матчи 20 сентября. «Красные дьяволы» сыграют в гостях с «Фулхэмом», а «Манчестер Сити» на своём поле примет «Сандерленд».