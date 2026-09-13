«Краснодар» спасся в концовке и сыграл вничью с «Акроном» в 8-м туре РПЛ 

Дата публикации: 13-09-2026 22:33

«Краснодар» не сумел одержать победу над тольяттинским «Акроном» в домашнем матче 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Встреча на «Ozon Арене» завершилась вничью — 1:1. Главным арбитром игры был Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Тольяттинцы неожиданно открыли счёт уже в дебюте встречи. На 13-й минуте Константин Марадишвили получил возможность для удара и отправил мяч в ближний угол ворот «Краснодара».

Хозяева довольно быстро ответили результативной атакой. Уже на 16-й минуте Жоау Батчи поразил ворота «Акрона», однако взятие ворот не было засчитано после вмешательства VAR. Таким образом, преимущество гостей сохранилось.

Ещё один спорный эпизод произошёл непосредственно перед перерывом. На 45-й минуте Василий Казарцев назначил пенальти в ворота тольяттинской команды после падения Джона Кордобы в штрафной. Однако VAR рекомендовал арбитру пересмотреть момент. После просмотра повтора судья пришёл к выводу, что нарушения правил не было и в эпизоде произошла игра в мяч. Назначенный 11-метровый был отменён.

После перерыва «Краснодар» продолжил искать возможность сравнять счёт, однако долгое время хозяевам не удавалось завершить свои атаки голом. «Акрон» сохранял минимальное преимущество и был близок к тому, чтобы увезти из Краснодара три очка.

Тем не менее концовка изменила сценарий матча. На 88-й минуте уругвайский футболист Хуан Боселли сумел поразить ворота гостей и восстановил равенство — 1:1.

В оставшееся время счёт больше не изменился. «Краснодар» избежал поражения, но потерял два очка в домашней встрече.

Несмотря на ничью, краснодарский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. После восьми матчей команда набрала 20 очков. Отрыв от «Спартака», московского «Динамо» и ЦСКА составляет четыре балла.

«Акрон» с пятью очками располагается на 14-м месте чемпионата России. Для тольяттинской команды ничья с лидером стала важным результатом в борьбе за сохранение позиции в Премьер-лиге.