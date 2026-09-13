«Наполи» обыграл «Болонью» и прервал серию из трёх поражений

Дата публикации: 13-09-2026 22:38

«Наполи» добился минимальной победы над «Болоньей» в матче 4-го тура итальянской Серии А сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 1:0. Главным арбитром матча был Кевин Боначина.

Хозяева могли оказаться в роли отстающей команды уже в дебюте встречи. На 7-й минуте защитник «Болоньи» Артюр Теат отправил мяч в ворота, однако взятие ворот не было засчитано после просмотра эпизода с помощью VAR.

После этого команды долго не могли открыть счёт. «Наполи» постепенно усиливал давление и во второй половине встречи всё же добился своего.

Решающий эпизод произошёл на 66-й минуте. Полузащитник Станислав Лоботка поразил ворота «Болоньи» и вывел неаполитанцев вперёд — 1:0.

Гости пытались избежать поражения, однако сравнять счёт им не удалось. Единственный гол Лоботки в итоге оказался победным и принёс команде Массимилиано Аллегри три очка.

Для «Наполи» этот результат имеет особое значение после неудачного отрезка на старте сезона. Команда прервала серию из трёх поражений подряд во всех турнирах. До победы над «Болоньей» неаполитанцы уступили «Комо» со счётом 1:2, «Интеру» — 2:3, а затем потерпели поражение от «Арсенала» — 0:1.

После четырёх туров чемпионата Италии «Наполи» набрал шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Болонья» продолжает находиться в нижней части списка: у команды только один набранный балл и 16-я позиция.

Таким образом, неаполитанцы смогли остановить серию неудач и вернуться к победам в Серии А. Победный мяч во втором тайме позволил команде Аллегри взять важные три очка в домашнем матче.