«Сассуоло» вырвал победу у «Ювентуса» в концовке матча 4-го тура Серии А

Дата публикации: 13-09-2026 23:50

«Сассуоло» одержал победу над туринским «Ювентусом» в матче 4-го тура чемпионата Италии сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Мапеи — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилия завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Главным арбитром игры был Юан Лука Сакки.

До середины второго тайма команды не могли открыть счёт. Первая результативная атака состоялась на 65-й минуте — Себастьяно Эспозито воспользовался своим шансом и вывел «Сассуоло» вперёд.

«Ювентус» долго не мог ответить, однако концовка встречи превратилась в настоящий голевой обмен. На 82-й минуте Эдон Жегрова восстановил равновесие, забив первый мяч туринской команды.

Хозяева вновь вышли вперёд на 89-й минуте. Шотландец Кирон Боуи отправил мяч в ворота «Ювентуса», сделав счёт 2:1. Впрочем, удержать преимущество «Сассуоло» не удалось. Уже на 90-й минуте Жегрова забил второй гол и оформил дубль, снова сравняв результат.

Развязка наступила в компенсированное время. На 90+4-й минуте Василие Аджич поразил ворота туринцев и принёс «Сассуоло» победу со счётом 3:2.

После четырёх туров Серии А обе команды имеют по семь очков. «Ювентус» располагается на восьмой позиции в таблице, тогда как «Сассуоло» занимает девятое место.