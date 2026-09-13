«ПСЖ» минимально победил «Брест» в матче 4-го тура Лиги 1 

Дата публикации: 13-09-2026 23:52

«ПСЖ» одержал минимальную победу над «Брестом» в четвёртом туре чемпионата Франции сезона-2026/2027. Парижане отправились в Брест и сумели увезти три очка со стадиона «Франсис-Ле Бле», завершив встречу со счётом 1:0. Обслуживал матч Вилли Делажо.

Судьба игры была решена уже в самом начале. На пятой минуте Ферран Торрес открыл счёт и забил единственный мяч встречи. После этого футболистам «Бреста» не удалось восстановить равенство, а гости сохранили минимальное преимущество до финального свистка.

Отдельно стоит отметить выступление российского вратаря Матвея Сафонова. Голкипер вышел в стартовом составе «ПСЖ» и провёл весь матч без пропущенных мячей. Для Сафонова это первый «сухой» матч в составе парижского клуба в нынешнем сезоне.

Победа позволила «ПСЖ» набрать пять очков после четырёх проведённых туров. При этом команда располагается лишь на седьмой позиции в турнирной таблице Лиги 1. «Брест» имеет аналогичное количество баллов, однако занимает девятое место.

В следующем туре обе команды проведут матчи 20 сентября. «Брест» сыграет на выезде с «Осером». «ПСЖ» в тот же день встретится с «Марселем».