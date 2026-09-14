«Атлетико» разгромил «Реал Сосьедад» в матче 5-го тура Ла Лиги 

Дата публикации: 14-09-2026 00:08

Мадридский «Атлетико» крупно обыграл «Реал Сосьедад» в матче 5-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне и завершилась убедительной победой гостей — 3:0. Главным арбитром игры был Хуан Мартинес Мунуэра из Аликанте.

При этом основное время команды провели без забитых мячей. Развязка наступила лишь в концовке встречи. На 84-й минуте защитник «Атлетико» Алехандро Гримальдо получил возможность пробить с 11-метровой отметки и реализовал пенальти, открыв счёт.

После пропущенного гола «Реал Сосьедад» не смог вернуться в игру. Уже на 90-й минуте преимущество мадридцев увеличил нападающий Джонатан Дэвид. А окончательный результат был установлен в компенсированное время — на 90+5-й минуте Джулиано Симеоне забил третий мяч «Атлетико».

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян появился на поле на 85-й минуте, однако повлиять на итог встречи результативными действиями не сумел.

После пяти матчей чемпионата Испании в активе «Атлетико» 10 очков. Мадридский клуб занимает третье место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» набрал семь очков после шести игр и располагается на девятой позиции.

Следующий матч «Атлетико» проведёт 16 сентября на своём поле против «Осасуны». «Реал Сосьедад» уже сыграл матч 6-го тура с «Сельтой» в начале сентября — встреча завершилась без забитых мячей, со счётом 0:0.