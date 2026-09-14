Матвей Сафонов впервые в сезоне сыграл «на ноль» за «ПСЖ» 

Дата публикации: 14-09-2026 00:11

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов стал одним из главных героев матча 4-го тура французской Лиги 1 с «Брестом». Парижский клуб одержал победу со счётом 1:0, а вратарь гостей провёл встречу без пропущенных мячей.

Игра состоялась на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте. Главным арбитром встречи был Вилли Делажо. Хозяева поля активно атаковали и за весь матч нанесли 16 ударов по воротам Сафонова, однако ни один из них не завершился голом.

Всего российский вратарь записал на свой счёт пять сейвов. Особенно важными оказались эпизоды в штрафной площади — четыре отражённых удара Сафонов совершил после попыток футболистов «Бреста» изнутри штрафной.

При этом парижанам для победы хватило одного точного удара. Уже на пятой минуте нападающий «ПСЖ» Ферран Торрес отправил мяч в ворота хозяев и установил итоговый результат — 1:0. Отыграться «Брест» так и не сумел.

Для Сафонова этот матч стал первым в нынешнем сезоне французского чемпионата, в котором он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Голкипер внёс существенный вклад в то, что «ПСЖ» удержал минимальное преимущество и увёз из Бреста три очка.

После четырёх туров «ПСЖ» имеет пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Брест» также набрал пять баллов и располагается на девятой позиции.