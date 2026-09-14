Мареска высказался о победе «Манчестер Сити» вдесятером 

Дата публикации: 14-09-2026 00:13

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Манчестерское дерби завершилось со счётом 1:0, причём значительную часть встречи команда Марески провела в меньшинстве.

Наставник признался, что победа в принципиальном противостоянии принесла ему особые эмоции. По словам Марески, добиться положительного результата в дерби особенно приятно, когда команда вынуждена играть вдесятером.

После удаления Фила Фодена тренерскому штабу «Манчестер Сити» пришлось полностью изменить первоначальный план на игру. При этом футболисты сумели сохранить организованность и проявили характер, необходимый для удержания минимального преимущества.

Мареска считает решение арбитра показать Фодену красную карточку правильным. Однако, по мнению специалиста, аналогичное наказание должен был получить и Бруну Фернандеш.

Отдельно главный тренер отметил действия своей команды при обороне. «Сити» удалось избежать опасных контратак соперника, а игроки не позволяли «Манчестер Юнайтед» использовать свободные зоны за спинами защитников.

«Такие матчи являются особенными для всех: для болельщиков, тренера, всего клуба в целом», — приводит слова Марески BBC.

Наставник также подчеркнул, что не воспринимает успех как личное достижение. По его словам, главное для него — вклад всей команды и три набранных очка по итогам дерби.