Флик назвал главную проблему «Барселоны» в матче с «Леванте» 

Дата публикации: 14-09-2026 00:15

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвёл итоги матча 5-го тура чемпионата Испании с «Леванте». Каталонцы добились победы со счётом 4:2, однако позволили сопернику дважды поразить свои ворота в концовке встречи.

По мнению немецкого специалиста, лучший футбол его команда показывала в самом начале матча. При этом Флик отметил, что рассчитывать на лёгкую игру не приходилось: «Леванте» подходил к встрече с серией из восьми подряд домашних побед.

Наставник «Барселоны» также взял на себя ответственность за решения по ходу игры. Флик признался, что намеренно не стал сразу проводить замены после изменения ситуации на поле, поскольку хотел дождаться паузы на «водопой». Впоследствии тренер пришёл к выводу, что корректировки состава стоило провести раньше.

Отдельно Флик остановился на действиях соперника. Он не считает, что футболисты «Барселоны» позволили себе расслабиться. По словам специалиста, серьёзные проблемы каталонцам доставляли высокая скорость игроков «Леванте» и их контратаки.

«Если мы играем не на 100%, такое будет происходить. Мы смогли выстоять, а счёт 4:2 дал нам спокойствие», — приводит слова Флика Marca.

Несмотря на сложности в концовке, «Барселона» сохранила максимальный результат в чемпионате. После пяти туров команда набрала 15 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу. «Леванте» с пятью баллами занимает 13-е место.