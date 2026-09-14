Эрлинг Холанд обошёл Руни и Агуэро по голам в дерби Манчестера 

Дата публикации: 14-09-2026 16:25

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил новый рекорд манчестерского дерби. Норвежец единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории противостояния с «Манчестер Юнайтед», забив решающий мяч в матче 4-го тура чемпионата Англии сезона-2026/2027.

Встреча завершилась минимальной победой «горожан» со счётом 1:0. Единственный гол был забит Холандом, для которого этот результативный удар стал уже девятым в матчах против «Манчестер Юнайтед» в составе «Манчестер Сити».

Благодаря этому мячу норвежский форвард превзошёл сразу двух известных нападающих. Уэйн Руни, выступавший за «Манчестер Юнайтед», и Серхио Агуэро, защищавший цвета «Манчестер Сити», забили по восемь голов в манчестерском дерби. Теперь Холанд занимает первое место в этом списке с девятью результативными ударами.

Ещё по семь голов в противостоянии двух манчестерских клубов на счету Эрика Кантоны и Фила Фодена. Об этом сообщает аккаунт АПЛ в социальной сети X.

Холанд присоединился к «Манчестер Сити» в 2022 году. С момента перехода в английский клуб норвежец регулярно поражает ворота принципиального соперника и теперь оформил новый личный рекорд в рамках одного из самых известных дерби мирового футбола.

Действующее соглашение нападающего с «Манчестер Сити» рассчитано до 2034 года. Таким образом, у Холанда остаётся ещё немало возможностей увеличить отрыв от ближайших преследователей в списке лучших бомбардиров манчестерского дерби.