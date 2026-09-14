«Ливерпуль» проявляет интерес к бразильскому вингеру «Борнмута» Райану 

Дата публикации: 14-09-2026 16:29

«Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения вингера «Борнмута» и сборной Бразилии Райана. Интерес мерсисайдского клуба к футболисту носит предметный характер, сообщает TEAMtalk.

Одним из главных сторонников потенциального трансфера является главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола. Испанский специалист хорошо знаком с возможностями бразильца по совместной работе в «Борнмуте», где ранее возглавлял команду.

Райан связан с «Борнмутом» контрактом до лета 2031 года. При этом в соглашении предусмотрена сумма отступных в размере £ 130 млн, что составляет чуть больше € 150 млн. Однако активировать данный пункт можно будет только с 2027 года.

В «Ливерпуле» бразильского футболиста рассматривают в качестве одного из возможных вариантов для усиления позиции после ухода Мохамеда Салаха. Мерсисайдцы уже оценивают потенциальных кандидатов, способных в перспективе занять место египетского нападающего.

Если переход Райана состоится за предусмотренные контрактом £ 130 млн, бразилец установит новый клубный рекорд «Ливерпуля» по стоимости приобретения. Такой трансфер станет самым дорогим в истории английской команды.

В нынешнем сезоне-2026/2027 Райан уже успел провести четыре матча в английской Премьер-лиге. Однако за это время футболист пока не записал на свой счёт ни одного гола или результативной передачи.