Симеоне оценил разгром «Реала Сосьедад» и объяснил свои замены 

Дата публикации: 14-09-2026 16:31

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал крупную победу своей команды над «Реалом Сосьедад» в матче 5-го тура чемпионата Испании. Мадридцы добились успеха со счётом 3:0, забив все свои мячи во второй половине встречи.

Аргентинский специалист отметил, что итоговый счёт не полностью отражает происходившее на поле. По словам Симеоне, в первом тайме соперники создали по два опасных момента, а после перерыва «Реал Сосьедад» уже практически не угрожал воротам «Атлетико».

При этом мадридцам также долго не удавалось найти путь к воротам хозяев. Переломным эпизодом Симеоне назвал момент Джонатана Дэвида, после которого голкипер спас свою команду. Вскоре «Атлетико» получил право на пенальти после курьёзного эпизода, в котором, как считает тренер, удача оказалась на стороне его команды. Затем Дэвид и Джулиано Симеоне воспользовались своими шансами и довели матч до победы.

Отдельно наставник объяснил произведённые по ходу встречи замены. Симеоне признался, что решение убрать с поля Баэну и Ли Кан Ина было связано с необходимостью усилить центр поля. По мнению тренера, перестановки сработали именно так, как планировалось.

Симеоне также рассказал о ситуации с Джонатаном Дэвидом. Перед матчем специалист сообщил канадцу, что тот начнёт встречу на скамейке, поскольку Лукман и Ли Кан Ин провели вместе больше матчей. Однако после выхода на поле Дэвид быстро проявил себя.

«После замен мы добавили в интенсивности, стали выше прессинговать и улучшили переходы из обороны в атаку», — приводит слова Симеоне Marca.

После пяти матчей «Атлетико» набрал 10 очков и занимает третье место в таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» имеет семь баллов после шести игр и располагается на девятой позиции.