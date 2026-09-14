«Бавария» может попытаться вернуть Флориана Вирца в Германию 

Дата публикации: 14-09-2026 16:35

Мюнхенская «Бавария» продолжает внимательно следить за положением Флориана Вирца в «Ливерпуле». Немецкий атакующий полузащитник пока не сумел в полной мере проявить себя после переезда в Англию, что уже вызывает определённые опасения внутри мерсисайдского клуба. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, некоторые представители «Ливерпуля» обеспокоены тем, что Вирц не демонстрирует тот уровень игры, которого от него ожидали после трансфера. При этом руководство английской команды не рассматривает вариант с расставанием с футболистом и по-прежнему рассчитывает на его успешную адаптацию.

Интерес «Баварии» к немецкому хавбеку появился не сейчас. Мюнхенский клуб уже следил за Вирцем во время его выступлений за «Байер» и рассматривал возможность приглашения игрока. Однако в итоге сам футболист выбрал продолжение карьеры в Англии и перебрался в «Ливерпуль».

Теперь ситуация вокруг Вирца вновь привлекла внимание «Баварии». Немецкий клуб продолжает наблюдать за развитием событий, однако на данный момент речь не идёт о том, что «Ливерпуль» готов выставить полузащитника на трансфер.

Вирц присоединился к «красным» летом 2025 года. Действующее соглашение футболиста с английским клубом рассчитано до конца июня 2030 года. Таким образом, «Ливерпуль» сохраняет полный контроль над ситуацией и пока рассчитывает, что немец сможет раскрыть свой потенциал в команде.