Моуринью назвал Гюлера одним из лучших игроков «Реала»
Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью поделился мнением об игре турецкого атакующего полузащитника мадридской команды Арды Гюлера. Португальский специалист отдельно отметил футбольные качества футболиста и его способность влиять на действия команды.
Моуринью признался, что не берётся в одиночку оценивать все изменения, произошедшие с Гюлером за последнее время, особенно с точки зрения физического развития. При этом тренер высоко оценил непосредственно игровые характеристики турецкого полузащитника.
По словам наставника, Гюлер выделяется своим видением поля и решительностью на мяче. Моуринью также обратил внимание на стабильность, которую футболист способен обеспечивать команде, а также на его умение создавать опасные моменты у ворот соперника.
Тренер «Реала» считает, что у Гюлера остаётся большой потенциал для дальнейшего прогресса. При этом уже сейчас статистические показатели турецкого игрока производят впечатление на специалиста.
«Его видение игры, его решительность, стабильность, которую он привносит в игру команды, его умение создавать моменты. Я думаю, у него фантастический потенциал, и у него уже очень впечатляющая статистика», — приводит слова Моуринью AS.
Португалец добавил, что в клубе проводят более детальный анализ развития футболиста. При этом Моуринью не стал использовать привычную формулировку о «лучшем» игроке, но всё же подчеркнул высокий статус Гюлера.
«Возможно, я не хочу в очередной раз повторять слово «лучший». Но да, Гюлер действительно один из лучших», — отметил главный тренер «Реала».