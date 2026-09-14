Моуринью назвал Гюлера одним из лучших игроков «Реала» 

Дата публикации: 14-09-2026 16:37

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью поделился мнением об игре турецкого атакующего полузащитника мадридской команды Арды Гюлера. Португальский специалист отдельно отметил футбольные качества футболиста и его способность влиять на действия команды.

Моуринью признался, что не берётся в одиночку оценивать все изменения, произошедшие с Гюлером за последнее время, особенно с точки зрения физического развития. При этом тренер высоко оценил непосредственно игровые характеристики турецкого полузащитника.

По словам наставника, Гюлер выделяется своим видением поля и решительностью на мяче. Моуринью также обратил внимание на стабильность, которую футболист способен обеспечивать команде, а также на его умение создавать опасные моменты у ворот соперника.

Тренер «Реала» считает, что у Гюлера остаётся большой потенциал для дальнейшего прогресса. При этом уже сейчас статистические показатели турецкого игрока производят впечатление на специалиста.

«Его видение игры, его решительность, стабильность, которую он привносит в игру команды, его умение создавать моменты. Я думаю, у него фантастический потенциал, и у него уже очень впечатляющая статистика», — приводит слова Моуринью AS.

Португалец добавил, что в клубе проводят более детальный анализ развития футболиста. При этом Моуринью не стал использовать привычную формулировку о «лучшем» игроке, но всё же подчеркнул высокий статус Гюлера.

«Возможно, я не хочу в очередной раз повторять слово «лучший». Но да, Гюлер действительно один из лучших», — отметил главный тренер «Реала».