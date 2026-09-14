Моуринью признал, что неудачно сформулировал прогноз о «Реале» 

Дата публикации: 14-09-2026 16:41

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал свои недавние слова о трёх месяцах, после которых болельщики якобы должны увидеть желаемую версию мадридской команды. Высказывание португальского специалиста вызвало активное обсуждение в СМИ и социальных сетях, поэтому тренеру пришлось уточнить смысл своей фразы.

Ранее Моуринью заявил: «Ещё три месяца, и вы увидите тот «Реал», который хотите видеть». Однако теперь наставник признал, что мог выразиться точнее и его слова не следует воспринимать как обещание резкого преображения команды в установленный срок.

По словам специалиста, речь шла исключительно о желании сделать «Реал» заметно сильнее уже в течение ближайших трёх месяцев. При этом Моуринью подчеркнул, что не располагает каким-либо секретным способом, который позволил бы за короткий период вывести команду на невероятный уровень.

«Возможно, я не очень верно выразился. Я имел в виду, что за три месяца я хочу сделать команду лучше, чем сегодня. Но у меня нет никакой волшебной формулы, которая позволила бы нам достичь невероятного уровня за три месяца», — приводит слова Моуринью AS.

Тренер отметил, что процесс развития команды продолжается постоянно. Главной задачей, по его словам, остаётся прогресс на каждой тренировке и в каждом официальном матче.

Моуринью также связал перспективы «Реала» с продолжительностью совместной работы футболистов и тренерского штаба. Чем дольше команда действует вместе и чем больше времени специалист проводит с игроками, тем выше, по мнению португальца, вероятность дальнейшего роста её уровня.

«В каждом матче и на каждой тренировке цель — совершенствоваться. Когда команда дольше играет вместе и дольше работает тренер, у неё больше шансов стать сильнее», — заявил Моуринью.