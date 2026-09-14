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Матвей Сафонов получил высшую оценку в символической сборной тура Лиги 1

Дата публикации: 14-09-2026 16:43

Матвей Сафонов получил высшую оценку в символической сборной тура Лиги 1 

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вошёл в символическую сборную 4-го тура французской Лиги 1 по версии известного издания L'Équipe. Голкипер получил высшую оценку среди всех игроков, попавших в команду лучших футболистов тура.

Выступление Сафонова было отмечено после выездной встречи парижан с «Брестом», завершившейся минимальной победой «ПСЖ» со счётом 1:0. Российский вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности, несмотря на значительное количество работы.

Футболисты «Бреста» за матч нанесли 16 ударов по воротам Сафонова, однако ни одна из попыток хозяев не привела к голу. Надёжная игра российского голкипера позволила «ПСЖ» удержать минимальное преимущество и увезти из Бреста три очка.

L'Équipe оценил действия Сафонова в восемь баллов. Он стал единственным футболистом символической сборной тура, удостоенным такой оценки. Все остальные игроки, вошедшие в состав команды лучших по итогам тура, получили по семь баллов.

Для Сафонова это стало очередным признанием после удачного матча с «Брестом». Российский голкипер впервые в нынешнем сезоне провёл встречу чемпионата Франции «на ноль».

После четырёх туров Лиги 1 «ПСЖ» имеет пять очков и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице. Следующий матч внутреннего первенства команда проведёт на выезде против «Марселя».

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