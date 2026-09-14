Руни раскритиковал судейство после гола Холанда в матче «МЮ» — «Сити» 

Дата публикации: 14-09-2026 16:45

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни резко высказался о работе судейской бригады в матче 4-го тура английской Премьер-лиги между манкунианцами и «Манчестер Сити». По мнению экс-форварда, система VAR серьёзно повлияла на восприятие игры, а одно из принятых решений оказалось для него совершенно непонятным.

Манчестерское дерби завершилось победой «горожан» со счётом 1:0. При этом «Сити» с 23-й минуты оставался в меньшинстве. Единственный гол в матче забил Эрлинг Холанд, а именно эпизод с взятием ворот стал причиной особого недовольства Руни.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» считает, что Энцо Фернандес находился в положении вне игры в момент результативной атаки. По мнению Руни, VAR должен был зафиксировать офсайд и отменить гол.

При этом экс-форвард отдельно раскритиковал сам принцип работы системы видеопомощи арбитрам. Руни считает, что постоянные проверки негативно сказываются на эмоциональной составляющей футбола и лишают матчи части энергии.

«Я просто одурел от VAR. Это кошмарно! Она убирает все эмоции и всю энергию из игры… Любой, кто играл в футбол хоть на каком-то уровне, понимает, что Энцо Фернандес был в офсайде. Допустить такую ошибку… Это просто за гранью моего понимания!» — приводит слова Руни The Touchline в соцсети X.

Главным арбитром встречи был Майкл Оливер. Несмотря на игру в меньшинстве с 23-й минуты, «Манчестер Сити» сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности и увёз три очка с поля принципиального соперника.