Умит Озат: Арда Туран может возглавить «Галатасарай» или «Атлетико»

Дата публикации: 14-09-2026 16:58

Бывший футболист, а ныне эксперт Умит Озат прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера «Шахтера» Арды Турана в «Трабзонспор». По мнению специалиста, обсуждать возвращение турецкого тренера на родину сейчас не имеет смысла.

Озат уверен, что Туран не станет принимать предложение «Трабзонспора» и вообще не планирует возвращаться в Турцию на данном этапе карьеры. При этом эксперт считает, что у наставника «Шахтера» могут появиться гораздо более привлекательные варианты в будущем.

В частности, Озат связал перспективы Турана с ситуацией вокруг «Галатасарая». Если Окан Бурук возглавит сборную Турции, место главного тренера стамбульского клуба, по мнению эксперта, может занять именно Туран.

«Закройте уже тему Арды Турана. Он не вернется в Турцию. Если Окан Бурук возглавит сборную, тогда Арда может возглавить «Галатасарай», — заявил Озат.

Ещё одним возможным направлением для продолжения карьеры Турана эксперт назвал Испанию. Озат считает, что турецкий специалист способен в перспективе возглавить мадридский «Атлетико», если клуб покинет Диего Симеоне.

«Если Диего Симеоне покинет мадридский «Атлетико», Туран возглавит «матрасников». Зачем ему сейчас лезть в эту борьбу и весь этот хаос? Он что, с ума сошел?» — добавил Озат.

Таким образом, эксперт не видит причин для перехода Турана в «Трабзонспор» и считает, что тренеру стоит продолжать работу за пределами Турции, ожидая более серьёзных предложений.