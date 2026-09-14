Марсело Гальярдо сменил Беккасесе у руля сборной Эквадора 

Дата публикации: 14-09-2026 17:05

Сборная Эквадора определилась с новым главным тренером. Аргентинский специалист Марсело Гальярдо официально возглавил национальную команду, о чём эквадорская федерация сообщила в социальных сетях.

На этом посту Гальярдо сменил Себастьяна Беккасесе. Предыдущий наставник покинул сборную после неудачного выступления на чемпионате мира — 2026. Эквадорцы завершили участие в турнире на стадии 1/16 финала, уступив сборной Мексики, после чего Беккасесе объявил о своём уходе.

Условия соглашения Гальярдо с эквадорской национальной командой пока не раскрываются. Стороны не сообщили ни о сроке действия контракта, ни о других деталях сотрудничества.

Последним клубом в тренерской карьере аргентинского специалиста был «Ривер Плейт». Именно с этой командой Гальярдо связал значительную часть своей карьеры, а ранее также работал за пределами Аргентины.

В частности, специалист возглавлял саудовский «Аль-Иттихад», а до этого руководил уругвайским «Насьоналем». Теперь перед Гальярдо стоит задача продолжить работу с национальной командой Эквадора и подготовить её к следующим международным соревнованиям.

Назначение аргентинца стало первым кадровым решением сборной после ухода Беккасесе, завершившего работу с командой по итогам чемпионата мира — 2026.