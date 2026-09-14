«Динамо» разгромило «Эпицентр» и поднялось на четвёртое место в УПЛ 

Дата публикации: 14-09-2026 20:46

Киевское «Динамо» одержало уверенную победу над «Эпицентром» в матче шестого тура чемпионата Украины. Столичный клуб, переживавший непростой отрезок в УПЛ, выиграл со счётом 3:0 и набрал важные три очка.

Киевляне с первых минут завладели инициативой. Уже на 9-й минуте Назарий Пономаренко получил возможность открыть счёт, однако его удар пришёлся в соперника. «Эпицентр» также сумел создать опасный момент в первом тайме. После прострела Рохаса защитник «Динамо» Томаш Кендзьора вовремя вмешался в эпизод и заблокировал передачу, которая могла привести к голу.

До перерыва команда Игоря Костюка всё же добилась своего. На 36-й минуте Андрей Ярмоленко мощно пробил под перекладину после передачи Николая Шапаренко и вывел «Динамо» вперёд.

Этот гол стал для 36-летнего Ярмоленко 124-м в чемпионате Украины. Благодаря результативному удару капитан киевлян сравнялся с Максимом Шацких по количеству голов в истории УПЛ. Теперь Ярмоленко отделяет всего один мяч от единоличного рекорда турнира.

После перерыва «Динамо» быстро увеличило преимущество. На этот раз отличился Джастин Лонвейк, который в одно касание замкнул прострел Сича с фланга и сделал счёт 2:0.

Поставить точку в матче киевляне смогли уже ближе к финальному свистку. Пономаренко исполнил штрафной удар и эффектным выстрелом довёл преимущество своей команды до трёх мячей.

За победой «Динамо» непосредственно на стадионе наблюдал бывший главный тренер киевского клуба Александр Шовковский. Успех пришёлся на день рождения нынешнего наставника команды Игоря Костюка.

После шести туров «Динамо» имеет 10 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице УПЛ. «Эпицентр» располагается на шестой позиции.