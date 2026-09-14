«Шахтёр» уверенно победил «Черноморец» в домашнем матче чемпионата Украины 

Дата публикации: 14-09-2026 20:49

«Шахтёр» одержал победу над «Черноморцем» в матче чемпионата Украины, который состоялся в понедельник, 14 сентября. Встреча имела для донецкой команды статус домашней и завершилась со счётом 2:0.

Начало поединка сложилось для «горняков» непросто. Уже на 7-й минуте защитник Грам получил травму, из-за чего хозяевам пришлось внести коррективы в свои действия по ходу встречи. Тем не менее «Шахтёр» быстро сумел вернуть контроль над игрой.

Первый гол донецкая команда забила спустя всего пять минут после травмы футболиста. После подачи с углового «горняки» успешно сыграли на втором этаже, а Очеретько оказался первым на мяче и отправил его в ворота «Черноморца».

Открыв счёт, «Шахтёр» продолжил владеть инициативой. Донецкие футболисты надёжно контролировали мяч и практически не позволяли одесситам проводить опасные атаки. Гости долгое время не могли найти ответ на действия хозяев.

До перерыва преимущество «горняков» стало ещё более весомым. Мейреллиш воспользовался очередным моментом и забил второй мяч «Шахтёра». Этот гол в итоге оказался последним результативным эпизодом встречи.

Во втором тайме донецкая команда сосредоточилась преимущественно на контроле происходящего на поле. «Черноморец» не смог переломить ход игры и создать достаточно опасных моментов у ворот соперника. При этом и «Шахтёр» после двух забитых мячей не стремился форсировать события и действовал более прагматично.

В результате финальный свисток зафиксировал победу «Шахтёра» со счётом 2:0. Очеретько и Мейреллиш обеспечили хозяевам необходимое преимущество ещё до перерыва, а после него донецкий клуб уверенно довёл встречу до победы.



