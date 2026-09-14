Дембеле ответил Мбаппе на слова о «талантливом» и «избранном» игроке 

Дата публикации: 14-09-2026 20:53

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оказался в центре внимания после высказывания об Усмане Дембеле. Французские футболисты вновь претендуют на «Золотой мяч», однако оценка Мбаппе пути своего соотечественника вызвала у форварда «ПСЖ» желание внести ясность.

По словам Мбаппе, Дембеле ещё с ранних лет считался талантливым футболистом, тогда как самого Килиана воспринимали как особенного игрока, которому с юного возраста удалось добиться больших высот. Нападающий «Реала» связал различия в карьере двух футболистов в том числе с многочисленными травмами Дембеле.

«Дембеле? Его всегда считали талантливым игроком. А меня всегда считали избранным игроком. Я сразу, ещё в молодом возрасте, достиг вершин. У него сложилась другая карьера из-за травм, но ему удалось это хорошо наверстать», — сказал Мбаппе.

Дембеле с такой характеристикой своей карьеры не согласился. Обладатель «Золотого мяча» прошлого года подчеркнул, что его путь был основан прежде всего на постоянной работе, а не на каком-либо особом статусе или исключительном отношении окружающих.

«Нет, я всегда был таким. Я всегда сидел в конце класса и упорно трудился. На протяжении всей своей карьеры я не произнес ни слова, я просто работал. Да, я никогда не был избранным игроком, я упорно трудился и был вознаграждён великолепным годом в составе ПСЖ», — ответил Дембеле.

Форвард парижан также отметил, что не собирается оказывать на себя дополнительное давление перед нынешней церемонией. В этом году Дембеле и Мбаппе вновь вошли в число претендентов на престижную индивидуальную награду.

«В этом году посмотрим, я слежу за развитием событий без давления. Посмотрим», — добавил француз.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 26 октября в Лондоне. Мбаппе пока ни разу не становился обладателем этой награды, тогда как Дембеле завоевал её в прошлом году.