«ПСЖ» рассказал о состоянии Ашрафа Хакими после повреждения 

Дата публикации: 14-09-2026 21:53

«Пари Сен-Жермен» выступил с официальным заявлением о состоянии защитника Ашрафа Хакими, который получил повреждение в матче 4-го тура французской Лиги 1 против «Бреста». Марокканский футболист не смог продолжить встречу и был заменён уже на 39-й минуте.

Как сообщили в пресс-службе парижского клуба, Хакими получил травму правого бедра. В ближайшее время футболист останется под наблюдением медицинского штаба команды, после чего врачи проведут дополнительное обследование.

«Получивший травму правого бедра во время вчерашнего матча с «Брестом» Ашраф Хакими останется под наблюдением медицинской бригады в течение следующих двух дней. По истечении этого периода будет проведено новое медицинское обследование», — говорится в заявлении «ПСЖ».

Таким образом, окончательные сроки восстановления защитника пока неизвестны. В парижском клубе намерены оценить состояние Хакими после двух дней наблюдения и только затем определить дальнейший план его восстановления.

В нынешнем сезоне марокканец успел провести семь матчей за «ПСЖ», однако результативными действиями пока не отметился. Встреча с «Брестом» завершилась победой парижан со счётом 1:0.

После четырёх туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Теперь клубу предстоит дождаться результатов дополнительного медицинского обследования Хакими, чтобы понять, сможет ли защитник принять участие в следующих матчах команды.