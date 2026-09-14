Жерар Пике считает Ямаля, Родри и Кейна главными кандидатами на «Золотой мяч» 

Дата публикации: 14-09-2026 21:57

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике определил свою тройку главных претендентов на «Золотой мяч» 2026 года. В список экс-футболиста вошли сразу два представителя «Барселоны», а также нападающий мюнхенской «Баварии».

Пике считает основными кандидатами на престижную индивидуальную награду Гарри Кейна, Ламина Ямаля и Родри. Таким образом, бывший игрок каталонского клуба отдал предпочтение двум футболистам сине-гранатовых, а также английскому форварду.

«Для меня тремя фаворитами являются Гарри Кейн, Ламин Ямаль и Родри», — приводит слова Пике Daily Sport.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 26 октября 2026 года в Лондоне. Награда ежегодно присуждается французским журналом France Football лучшему футболисту календарного года.

Действующим обладателем престижного индивидуального трофея является нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле. В 2026 году французу предстоит вновь конкурировать за награду, однако Пике в число своих трёх основных фаворитов его не включил.

До церемонии в Лондоне ещё предстоит окончательно определить обладателя «Золотого мяча» по итогам 2026 года. Ямаль, Родри и Кейн, согласно мнению Пике, входят в число игроков, имеющих наиболее серьёзные шансы претендовать на главный индивидуальный приз.