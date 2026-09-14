«Рома» обыграла «Торино» и вышла в единоличные лидеры Серии А 

Дата публикации: 14-09-2026 22:15

«Рома» одержала победу над «Торино» в матче 4-го тура чемпионата Италии сезона-2026/2027. Римский клуб увёз три очка из Турина, завершив встречу на стадионе «Олимпико Гранде Торино» со счётом 2:0. Главным арбитром игры был Фабио Мареска.

Первого забитого мяча зрителям пришлось ждать до концовки первого тайма. На 40-й минуте Дониэлл Мален открыл счёт и вывел гостей вперёд. «Торино» после перерыва пытался изменить ход встречи, однако сравнять результат хозяевам так и не удалось.

Римляне, в свою очередь, продолжали контролировать минимальное преимущество и в итоге поставили точку в матче уже в компенсированное время. На 90+3-й минуте Никколо Пизилли отправил второй мяч в ворота туринской команды, окончательно сняв вопрос о победителе.

Таким образом, «Рома» продолжает выступление в Серии А со стопроцентным результатом. После четырёх туров команда Джан Пьеро Гасперини набрала 12 очков и единолично возглавила турнирную таблицу.

Положение «Торино» значительно хуже. На счету туринского клуба остаются три очка, которых достаточно лишь для 14-го места в чемпионате Италии.

В следующем туре команды проведут матчи 19 сентября. «Торино» отправится в гости к «Болонье», а «Рома» на своём поле примет миланский «Интер».