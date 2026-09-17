«Брайтон» совершил камбэк и выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка английской лиги

Дата публикации: 17-09-2026 01:36

«Брайтон энд Хоув Альбион» пробился в следующий раунд Кубка английской лиги сезона-2026/2027, одержав волевую победу над «Манчестер Юнайтед». Встреча 1/16 финала состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Хозяева поля начали матч максимально результативно. Уже на восьмой минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Ши Лэйси открыл счёт и вывел манкунианцев вперёд. Прошло всего две минуты, и преимущество команды увеличилось до двух мячей. На 10-й минуте полузащитник Мэйсон Маунт отправил мяч в ворота «Брайтона» — 2:0.

Несмотря на неудачное начало, гости сумели сократить отставание ещё до перерыва. В компенсированное к первой половине время, на 45+1-й минуте, форвард «Брайтона» Харалампос Костулас забил первый мяч своей команды. На второй тайм команды ушли при минимальном преимуществе «Манчестер Юнайтед».

После перерыва инициатива постепенно перешла к гостям. На 65-й минуте Паскаль Грос восстановил равновесие, сделав счёт 2:2. «Брайтон» продолжил искать возможности для третьего гола и добился своего спустя пять минут.

На 70-й минуте полузащитник Максим Де Кёйпер поразил ворота «Манчестер Юнайтед» и впервые в матче вывел свою команду вперёд. Оставшееся время манкунианцы пытались избежать поражения, однако сравнять счёт хозяевам не удалось.

Финальный свисток зафиксировал победу «Брайтона» со счётом 3:2. Таким образом, команда пробилась в следующий раунд Кубка английской лиги, тогда как «Манчестер Юнайтед» завершил выступление в турнире. При этом манкунианцы после уверенного старта не сумели удержать преимущество в два мяча и пропустили трижды во второй половине встречи.