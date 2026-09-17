«Барселона» разгромила «Расинг» и укрепилась на первом месте в Ла Лиге

Дата публикации: 17-09-2026 01:38

«Барселона» одержала крупную победу над «Расингом» в матче 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне и завершилась убедительным успехом хозяев — 7:2. Главным арбитром матча был Хосе Мунуэра Монтеро.

Каталонцы сразу захватили инициативу и открыли счёт уже на восьмой минуте. Защитник «Барселоны» Жоау Канселу оказался точен и позволил своей команде повести в счёте. На 25-й минуте преимущество сине-гранатовых стало двукратным: Рафинья реализовал назначенный пенальти и сделал результат 2:0.

«Расинг» ответил спустя пять минут. Полузащитник Магетт Гейе поразил ворота хозяев, сократив отставание до одного мяча. Однако ещё до перерыва «Барселона» вновь увеличила разрыв. На 36-й минуте нападающий гостей Асьер Вильялибре отправил мяч в собственные ворота.

Под занавес первой половины встречи Рафинья вновь оказался в центре внимания. На 42-й минуте форвард забил второй гол в матче, отправив команды на перерыв при счёте 4:1 в пользу «Барселоны».

После возобновления игры «Расинг» снова смог отличиться. На 65-й минуте Яссир Забири забил второй мяч своей команды. Правда, долго сохранять интригу гостям не удалось. Уже через две минуты Рафинья реализовал ещё один пенальти и оформил хет-трик — 5:2.

В концовке встречи хозяева продолжили атаковать и довели преимущество до пяти мячей. На 79-й минуте Габриэл Жезус забил шестой гол «Барселоны», а на 89-й минуте Ламин Ямаль установил окончательный результат — 7:2.

После шести проведённых матчей чемпионата Испании «Барселона» имеет 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Расинг» набрал семь очков и располагается на 12-й строчке.